Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде-2017

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов подчеркнул, что российские легкоатлеты не выступят на летней Универсиаде-2017 в Тайбэе. Он добавил, что организация не получила никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта о том, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях.

- Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось, - приводит ТАСС слова Сейранова. - Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных.

Много было вопросов, ответов на которые так и не получили. Сейчас срок подачи заявок истек, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады.

Летняя Универсиада-2017 пройдет с 18 по 30 августа в Тайбэе.