Российские футболисты разгромили итальянцев на Универсиаде в Тайбэе

Сборная России на групповом этапе футбольного турнира Универсиды обыграла команду Италии со счетом 3:0. Иван Сергеев оформил дубль (36-я и 40-я минуты), еще один гол забил Николай Обольский (66).
В следующем матче российская сборная встретится с США. Встреча пройдет 23 августа.
Тайбэй (Китай)
Универсиада
Россия – Италия – 3:0 (2:0)
bibik.i
Под видом любителей наши посылают профи.
17:11
igogohruhru
На универсиадах - понятно. Там от других стран выступают на самом деле студенты.
17:11
эдпитер
Еще с советских времен всегда меня интересовал вопрос:почему российские футболисты нормально выступают на универсиадах, молодежных и юношеских первенствах и т.д., но как только доходят до взрослого футбола- все,хана.
17:06