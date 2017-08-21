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16:47 | УНИВЕРСИАДА

Российские футболисты разгромили итальянцев на Универсиаде в Тайбэе

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Сборная России на групповом этапе футбольного турнира Универсиды обыграла команду Италии со счетом 3:0. Иван Сергеев оформил дубль (36-я и 40-я минуты), еще один гол забил Николай Обольский (66).

В следующем матче российская сборная встретится с США. Встреча пройдет 23 августа.

Тайбэй (Китай)

Универсиада

Россия – Италия – 3:0 (2:0)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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bibik.i

Под видом любителей наши посылают профи.

17:11

igogohruhru

На универсиадах - понятно. Там от других стран выступают на самом деле студенты.

17:11

эдпитер

Еще с советских времен всегда меня интересовал вопрос:почему российские футболисты нормально выступают на универсиадах, молодежных и юношеских первенствах и т.д., но как только доходят до взрослого футбола- все,хана.

17:06