Российские футболисты разгромили итальянцев на Универсиаде в Тайбэе

Сборная России на групповом этапе футбольного турнира Универсиды обыграла команду Италии со счетом 3:0. Иван Сергеев оформил дубль (36-я и 40-я минуты), еще один гол забил Николай Обольский (66).

В следующем матче российская сборная встретится с США. Встреча пройдет 23 августа.

Тайбэй (Китай)

Универсиада

Россия – Италия – 3:0 (2:0)