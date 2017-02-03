Российские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на Универсиаде

Российские биатлонисты Сергей Корастылев, Дмитрий Иванов и Семен Сучилов заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Корастылев одержал победу в гонке, не допустив ни единого промаха.

Иванов стал вторым, проиграв 10,9 секунды при трех штрафных кругах. На счету Сучилова два штрафных круга, он отстал на 18,6 секунды. Отметим, что и четвертое место досталось россиянину, его занял Эдуард Латыпов.