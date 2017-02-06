Россиянки обыграли Канаду в финале Универсиады

Женская сборная России обыграла команду Канады в финале Универсиады (4:1). Дубль на счету Ольги Сосиной, по шайбе забросили Людмила Белякова, Алевтина Штарева. Отметим, что главный матч турнира, который проходит в Казахстане, начался с 20-минутным опозданием из-за проблем со льдом.
Универсиада
Хоккей
Женщины
Финал
Канада - Россия - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
A_e_Ch
А игроки североамериканских женских сборных поголовно жрут гормоны и, по сути, являются мужикоподобными мутантами, вроде сестричек Вильямс
21:54 6 февраля
zukunft
Зато игроки "студенческой" сборной России представляют поголовно ЖХЛ, может там они за университетскую стипендию играют?
21:44 6 февраля
A_e_Ch
zukunft________Это разве наши проблемы, что игроки национальной сборной Канада не являются студентками? Спроси, почему это так, у министра образования Канады.
21:37 6 февраля
niik27772
МОЛОДЦЫ ДЕВЧОНКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:28 6 февраля
zukunft
Начнём с того, что в воротах mvp молодёжного чемпионата мира, две трети игроков имеют опыт чемпионатов мира, лидеры сборной участники Сочи-14 и кое-кто Ванкувера-10.
21:26 6 февраля
sp2012
zukunft----По-моему ты не прав!!В составе было много 18 -х хоккеисток!!!
21:06 6 февраля
A_e_Ch
zukunft________Ну, наконец-то, попёрло англо-сакское глорьё. Съещь осиновой коры, и взбодришься до поры. Чай, не химия какая, чай природные дары...
20:54 6 февраля
zukunft
Чтобы победить студенток из Канады решили отправить на универсиаду национальную сборную России, с опытом ванкуверской олимпиады и бронзами чемпионатов мира.
20:50 6 февраля
A_e_Ch
Thomas_Boy 20:09________ Лучше - заячий помёт, он ядрёный, он - проймёт. И куды целебней мёду, хош по вкусу и не мёд. Он на вкус, хоша и крут, с него, бывает, мрут, - но, какие выживают - те до старости живут.
20:30 6 февраля
shpasic
на классе))
20:25 6 февраля
alexscifo
Братчанин - из 40 минут добрую часть наши сидели одновременно, при 3 в 5. плюс одна получила до конца матча, если не изменяет память, а это еще 20 минут
20:14 6 февраля
rusfed 2.0
Thomas_Boy ____________ Жалко Виталю. Друзья боцманы-мотористы в темноте юбку заприметят, разбираться с ее обладателем долго не будут
20:14 6 февраля
rusfed 2.0
A_e_Ch __________ И каркас, и еще медальку сверх! Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверг!
20:09 6 февраля
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ___________ Лучше юбку. Есть такие, знаешь, с монетками/бляшками. Вот их на медали заменить и пускай героем ходит. Юбку Мутко!
20:09 6 февраля
gorsten79
Молодцы.Сейчас Посмотрел статистику Чемпионатов мира ,включая юниорские.Во всех финалах,без исключения играли США и Канада.Пора нашим ломать эту традицию.
20:06 6 февраля
GerychZ ✯
Братчанин - Сорокина конечно апупенно сыграла, но все же на 10 бросков больше и на 3 шайбы больше не она сделала )
20:06 6 февраля
A_e_Ch
rusfed 2.0_________ Тогда придется ещё каркас варить, как у дорогого Ильича
20:04 6 февраля
Братчанин
alexscifo - 40 минут штрафа набрали - считай, 2 периода в меньшинстве... Хоть хоккей - игра командная, но игру сделал наш вратарь!
20:01 6 февраля
rusfed 2.0
Thomas_Boy __________ Я для Леонтьича плащ бы б заказал бы - чтоб медали да ордена до самых пят бы!
19:57 6 февраля
Thomas_Boy
A_e_Ch ____________ Это 100 из 100.)))
19:55 6 февраля
Басист
Умнички!
19:54 6 февраля
A_e_Ch
Thomas_Boy_________Что медаль? Знатна ли честь? - у него своих не счесть. Весь увешанный, как ёлка - на спине и то их ШЕСТЬ!
19:53 6 февраля
АКВИЛОН
Завтра днем парни с Канадой в полуфинале. Тоже должны шлепнуть.
19:49 6 февраля
TooM
Болел всем сердцем..СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19:47 6 февраля
alexscifo
Это был действительно ВЕЛИКИЙ матч!!! Бились, бились, и еще раз бились!!! наверно целый период в совокупности в меньшинстве! даже казалось что меньшинство никогда не закончиться
19:47 6 февраля
Thomas_Boy
rusfed 2.0 _________ - Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль. (с)
19:47 6 февраля
АКВИЛОН
40 минут штрафа и один хрен поимели родоначальниц..) Красатули!
19:46 6 февраля
rusfed 2.0
Мутко - орден, имхо!
19:44 6 февраля
Thomas_Boy
На классе.
19:43 6 февраля
A_e_Ch
Отличный обгадинг дедули Макларена!!!
19:41 6 февраля