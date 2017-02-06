19:37 6 февраля | УНИВЕРСИАДА

Россиянки обыграли Канаду в финале Универсиады

0
0
0
31

Женская сборная России обыграла команду Канады в финале Универсиады (4:1). Дубль на счету Ольги Сосиной, по шайбе забросили Людмила Белякова, Алевтина Штарева. Отметим, что главный матч турнира, который проходит в Казахстане, начался с 20-минутным опозданием из-за проблем со льдом.

Универсиада

Хоккей

Женщины

Финал

Канада - Россия - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0
0
0
31
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (31)
Войти, чтобы оставить комментарий

A_e_Ch

А игроки североамериканских женских сборных поголовно жрут гормоны и, по сути, являются мужикоподобными мутантами, вроде сестричек Вильямс

21:54 6 февраля

zukunft

Зато игроки "студенческой" сборной России представляют поголовно ЖХЛ, может там они за университетскую стипендию играют?

21:44 6 февраля

A_e_Ch

zukunft________Это разве наши проблемы, что игроки национальной сборной Канада не являются студентками? Спроси, почему это так, у министра образования Канады.

21:37 6 февраля

niik27772

МОЛОДЦЫ ДЕВЧОНКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:28 6 февраля

zukunft

Начнём с того, что в воротах mvp молодёжного чемпионата мира, две трети игроков имеют опыт чемпионатов мира, лидеры сборной участники Сочи-14 и кое-кто Ванкувера-10.

21:26 6 февраля

sp2012

zukunft----По-моему ты не прав!!В составе было много 18 -х хоккеисток!!!

21:06 6 февраля

A_e_Ch

zukunft________Ну, наконец-то, попёрло англо-сакское глорьё. Съещь осиновой коры, и взбодришься до поры. Чай, не химия какая, чай природные дары...

20:54 6 февраля

zukunft

Чтобы победить студенток из Канады решили отправить на универсиаду национальную сборную России, с опытом ванкуверской олимпиады и бронзами чемпионатов мира.

20:50 6 февраля

A_e_Ch

Thomas_Boy 20:09________ Лучше - заячий помёт, он ядрёный, он - проймёт. И куды целебней мёду, хош по вкусу и не мёд. Он на вкус, хоша и крут, с него, бывает, мрут, - но, какие выживают - те до старости живут.

20:30 6 февраля

shpasic

на классе))

20:25 6 февраля

alexscifo

Братчанин - из 40 минут добрую часть наши сидели одновременно, при 3 в 5. плюс одна получила до конца матча, если не изменяет память, а это еще 20 минут

20:14 6 февраля

rusfed 2.0

Thomas_Boy ____________ Жалко Виталю. Друзья боцманы-мотористы в темноте юбку заприметят, разбираться с ее обладателем долго не будут

20:14 6 февраля

rusfed 2.0

A_e_Ch __________ И каркас, и еще медальку сверх! Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверг!

20:09 6 февраля

Thomas_Boy

rusfed 2.0 ___________ Лучше юбку. Есть такие, знаешь, с монетками/бляшками. Вот их на медали заменить и пускай героем ходит. Юбку Мутко!

20:09 6 февраля

gorsten79

Молодцы.Сейчас Посмотрел статистику Чемпионатов мира ,включая юниорские.Во всех финалах,без исключения играли США и Канада.Пора нашим ломать эту традицию.

20:06 6 февраля

GerychZ ✯

Братчанин - Сорокина конечно апупенно сыграла, но все же на 10 бросков больше и на 3 шайбы больше не она сделала )

20:06 6 февраля

A_e_Ch

rusfed 2.0_________ Тогда придется ещё каркас варить, как у дорогого Ильича

20:04 6 февраля

Братчанин

alexscifo - 40 минут штрафа набрали - считай, 2 периода в меньшинстве... Хоть хоккей - игра командная, но игру сделал наш вратарь!

20:01 6 февраля

rusfed 2.0

Thomas_Boy __________ Я для Леонтьича плащ бы б заказал бы - чтоб медали да ордена до самых пят бы!

19:57 6 февраля

Thomas_Boy

A_e_Ch ____________ Это 100 из 100.)))

19:55 6 февраля

Басист

Умнички!

19:54 6 февраля

A_e_Ch

Thomas_Boy_________Что медаль? Знатна ли честь? - у него своих не счесть. Весь увешанный, как ёлка - на спине и то их ШЕСТЬ!

19:53 6 февраля

АКВИЛОН

Завтра днем парни с Канадой в полуфинале. Тоже должны шлепнуть.

19:49 6 февраля

TooM

Болел всем сердцем..СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19:47 6 февраля

alexscifo

Это был действительно ВЕЛИКИЙ матч!!! Бились, бились, и еще раз бились!!! наверно целый период в совокупности в меньшинстве! даже казалось что меньшинство никогда не закончиться

19:47 6 февраля

Thomas_Boy

rusfed 2.0 _________ - Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль. (с)

19:47 6 февраля

АКВИЛОН

40 минут штрафа и один хрен поимели родоначальниц..) Красатули!

19:46 6 февраля

rusfed 2.0

Мутко - орден, имхо!

19:44 6 февраля

Thomas_Boy

На классе.

19:43 6 февраля

A_e_Ch

Отличный обгадинг дедули Макларена!!!

19:41 6 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ