Россиянки обыграли Канаду в финале Универсиады

Женская сборная России обыграла команду Канады в финале Универсиады (4:1). Дубль на счету Ольги Сосиной, по шайбе забросили Людмила Белякова, Алевтина Штарева. Отметим, что главный матч турнира, который проходит в Казахстане, начался с 20-минутным опозданием из-за проблем со льдом.

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Финал

Канада - Россия - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)