18:50 4 февраля | УНИВЕРСИАДА

Россияне завоевали три медали в шестой день Универсиады

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В шестой соревновательный день Универсиады, которая проходит в Алма-Ате, россияне завоевали три медали. Всего в этот день было разыграно семь комплектов наград, Россия получила золото, серебро и бронзу.

Золотую медаль завоевала конькобежка Александра Качуркина на дистанции 1000 метров, фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.

Всего у сборной России 43 награды – 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. Российская команда лидирует в общем зачете. Второе место у сборной Казахстана (10-2-9), замыкает тройку общекомандного зачета Япония (4-10-6).

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Материалы REN-TV

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