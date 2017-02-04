Россияне завоевали три медали в шестой день Универсиады

В шестой соревновательный день Универсиады, которая проходит в Алма-Ате, россияне завоевали три медали. Всего в этот день было разыграно семь комплектов наград, Россия получила золото, серебро и бронзу.

Золотую медаль завоевала конькобежка Александра Качуркина на дистанции 1000 метров, фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.

Всего у сборной России 43 награды – 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. Российская команда лидирует в общем зачете. Второе место у сборной Казахстана (10-2-9), замыкает тройку общекомандного зачета Япония (4-10-6).