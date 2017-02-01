Россияне завоевали четыре медали в третий день Универсиады

Российские спортсмены завершили третий день зимней Универсиады с четырьмя медалями на счету. Соревнования в эти дни проходят в Алма-Ате. Всего было разыграно семь комплектов наград.

Обладателями золота стали горнолыжница Анастасия Силантьева, выигравшая суперкомбинацию, и двоеборец Вячеслав Барков. В прыжках с трамплина серебро завоевал Михаил Максимочкин, а конькобежка Елена Сохрякова - бронзу на дистанции 300 метров.

Россия лидирует в общекомандном зачете с 21 медалью в активе (10+8+3). Второй идет команда Японии (2+5+1), третьей - Казахстана (2+2+4).