19:46 1 февраля | УНИВЕРСИАДА

Россияне завоевали четыре медали в третий день Универсиады

0
0
0

Российские спортсмены завершили третий день зимней Универсиады с четырьмя медалями на счету. Соревнования в эти дни проходят в Алма-Ате. Всего было разыграно семь комплектов наград.

Обладателями золота стали горнолыжница Анастасия Силантьева, выигравшая суперкомбинацию, и двоеборец Вячеслав Барков. В прыжках с трамплина серебро завоевал Михаил Максимочкин, а конькобежка Елена Сохрякова - бронзу на дистанции 300 метров.

Россия лидирует в общекомандном зачете с 21 медалью в активе (10+8+3). Второй идет команда Японии (2+5+1), третьей - Казахстана (2+2+4).

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ