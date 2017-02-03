16:34 3 февраля | УНИВЕРСИАДА

Россия завоевала одно золото в пятый день Универсиады

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Россияне завоевали одно золото в пятый день Универсиады-2017 в Алма-Ате. Победу одержал биатлонист Сергей Корастелев в гонке преследования. В той гонке весь пьедестал оказался российским - серебро взял Дмитрий Иванов, а бронзу - Семен Сучилов.

Также серебряную и бронзовую медали принесла женская гонка преследования - награды завоевали Ольга Шестерикова и Лариса Куклина. В парном могуле по серебру взяли Елизавета Безгодова и Сергей Шимбуев.

Россия лидирует в неофициальном командном зачете с 15 золотыми, 17 серебряными и 8 бронзовыми медалями. Вторыми идут хозяева соревнований - у Казахстана 18 медалей (8-2-8).

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Материалы REN-TV

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