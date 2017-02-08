Россия завоевала 71 медаль Универсиады-2017

Завершились соревнования зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате. Сборная России уверенно выиграла медальный зачет, завоевав в общей сложности 71 медаль: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Сегодня российские хоккеисты завоевали последнее золото Игр, выиграв в финале у Казахстана - 1:0. Больше всего золотых медалей россиянам принесли лыжные гонки - девять. Пять наград высшей пробы завоевали сноубордисты, четыре конькобежцы. Ни одного золота Россия не смогла завоевать только в керлинге и шорт-треке.

Вторыми в медальном зачете стали хозяева Универсиады - сборная Казахстана. На ее счету 36 медалей - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. Тройку лидеров замкнула Корея (11-5-5). Хотя бы одну медаль Игр выигрывали спортсмены 26 стран.