Россия заняла четвертое место в общем зачете Универсиады-2017

Сборная России заняла четвертое место в командном зачете Универсиады-2017, которая проходит в Тайбэе. По итогам десятого дня соревнований, во время которого было разыграно 35 комплектов наград, россияне завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

Всего сборная России получила 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых медалей. Первое место заняли японцы (37-27-37), вторыми стали корейцы (30-22-30), замкнула тройку команда Тайваня (26-34-30).

Завтра состоится финал в водном поло между сборными России и Сербии.