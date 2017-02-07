15:18 7 февраля | УНИВЕРСИАДА

Россия обыграла Канаду в полуфинале Универсиады

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Сборная России в полуфинале хоккейного турнира Универсиды обыграла команду Канады со счетом 4:1. Голы забили Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев заброшенная шайба на счету Гийома Асселина (60).

В финале Россия встретится с победителем матча Казахстан – Чехия, который состоится сегодня. Финальный матч пройдет 8 февраля.

Алма-Ата (Казахстан)

Универсиада

Россия – Канада – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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индеец_Джо

Это был хвалёный северо-американский университетский хоккей? М...да. Уныло. Глорштинец, что скажешь?

16:42 7 февраля

Termin79

Счет, ка и вчера, под копирку. Вот только игры по накалу разные совсем.

15:54 7 февраля

эдпитер

точно с таким же счетом в финале наша женская сборная победила канадок. Это надо было видеть, как в третьем периоде судья начала наших по двое удалять раз за разом (половину периода играли втроем против пяти), но девчонки выстояли,да еще и забили. Красота!!!

15:46 7 февраля

AZ

Вы хоть матч досмотрите, прежде чем писать)))

15:26 7 февраля

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