Россия обыграла Канаду в полуфинале Универсиады

Сборная России в полуфинале хоккейного турнира Универсиды обыграла команду Канады со счетом 4:1. Голы забили Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев заброшенная шайба на счету Гийома Асселина (60).
В финале Россия встретится с победителем матча Казахстан – Чехия, который состоится сегодня. Финальный матч пройдет 8 февраля.
Алма-Ата (Казахстан)
Универсиада
Россия – Канада – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
индеец_Джо
Это был хвалёный северо-американский университетский хоккей? М...да. Уныло. Глорштинец, что скажешь?
16:42 7 февраля
Termin79
Счет, ка и вчера, под копирку. Вот только игры по накалу разные совсем.
15:54 7 февраля
эдпитер
точно с таким же счетом в финале наша женская сборная победила канадок. Это надо было видеть, как в третьем периоде судья начала наших по двое удалять раз за разом (половину периода играли втроем против пяти), но девчонки выстояли,да еще и забили. Красота!!!
15:46 7 февраля
AZ
Вы хоть матч досмотрите, прежде чем писать)))
15:26 7 февраля