Россия обыграла Канаду в полуфинале Универсиады

Сборная России в полуфинале хоккейного турнира Универсиды обыграла команду Канады со счетом 4:1. Голы забили Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев заброшенная шайба на счету Гийома Асселина (60).

В финале Россия встретится с победителем матча Казахстан – Чехия, который состоится сегодня. Финальный матч пройдет 8 февраля.

Алма-Ата (Казахстан)

Универсиада

Россия – Канада – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)