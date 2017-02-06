Россия досрочно выиграла медальный зачет Универсиады

Победа женской сборной России над Канадой (4:1) в финале Универсиады позволила российской команде досрочно выиграть медальный зачет турнира. На счету России 23 золота, 20 серебряных наград и 13 бронзовых.

У сборной Казахстана, которая идет второй, 10 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. До конца соревнований осталось разыграть 16 комплектов наград, но спортсмены из Казахстана максимально могут выиграть 13 медалей высшего достоинства, но не сможет догнать Россию по количеству серебряных наград.