Россия - четвертая в медальном зачете Универсиды

После седьмого дня Всемирной летней Универсиады сборная России сохраняет четвертое место в общекомандном медальном зачете. Сегодня россияне завоевали одно золото, два серебра и одну бронзу.

Чемпионом стала мужская команда тхэквондистов. Пловчиха Мария Каменева (вольный стиль, 100 м), а также мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м взяли серебро. Александр Осипенко (комплекс, 400 м) завоеаал бронзу.

На счету команды стало 15 золотых, 21 серебряных и 31 бронзовых наград. Лидирует Корея (26-17-24), второй идет Япония (25-16-22), замыкает тройку Китай (17-22-14).