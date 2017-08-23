Россия - четвертая в медальном зачете Универсиады

Россияне в четвертый день Универсиады завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Золотые медали завоевали лучники Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников (командные соревнования), гимнасты Кирилл Прокопьев (вольные упражнения) и Дарья Спиридонова (брусья), а также пловчихи Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева (эстафета 4х200 метров вольным стилем).

Серебро завоевал гимнаст Владислав Поляшов в упражнениях на перекладине. Бронзовыми призерами стали дзюдоисты Альберт Огузов (до 60 кг), Анжела Гаспарян (открытая весовая категория) и Муса Туменов (открытая весовая категория), а также Рустам Гадиров в плавании на 200 метров брассом.

Всего в активе сборной России стало 39 медалей - восемь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. В общекомандном зачете команда занимает четвертое место.

На первой месте сборная Корея (17-11-16. Второе место занимает Япония (15-11-15), третье - Тайвань (12-13-6).

