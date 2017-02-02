Радионова выиграла золото Универсиады в Алма-Ате, Туктамышева – четвертая

Российская фигуристка Елена Радионова стала первой на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Второе и третье места заняли представительницы Японии Рин Нитая и Хинано Исобе.

Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы была второй, опустилась на четвертое место, Алена Леонова стала пятой.

Алма-Ата (Казахстан)

Универсиада

Женщины

Произвольная программа

1. РАДИОНОВА (Россия) – 127,59

2. Нитая (Япония) – 125,28

3. Исобе (Япония) – 117,49

4. ЛЕОНОВА (Россия) – 116,37...

6. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 102,67

Итоги

1. РАДИОНОВА (Россия) – 196,61

2. Нитая (Япония) – 187,18

3. Исобе (Япония) – 174,27

4. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 171,68

5. ЛЕОНОВА (Россия) – 171,06