Радионова выиграла золото Универсиады в Алма-Ате, Туктамышева – четвертая

Российская фигуристка Елена Радионова стала первой на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Второе и третье места заняли представительницы Японии Рин Нитая и Хинано Исобе.
Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы была второй, опустилась на четвертое место, Алена Леонова стала пятой.
Алма-Ата (Казахстан)
Универсиада
Женщины
Произвольная программа
1. РАДИОНОВА (Россия) – 127,59
2. Нитая (Япония) – 125,28
3. Исобе (Япония) – 117,49
4. ЛЕОНОВА (Россия) – 116,37...
6. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 102,67
Итоги
1. РАДИОНОВА (Россия) – 196,61
2. Нитая (Япония) – 187,18
3. Исобе (Япония) – 174,27
4. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 171,68
5. ЛЕОНОВА (Россия) – 171,06