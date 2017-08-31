Путин поздравил женскую сборную России по художественной гимнастике с золотом Универсиады

Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России по художественной гимнастике с победой на летней Универсиаде в соревнованиях групп в комплексных упражнениях. Женская команда (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова) выиграла групповые соревнования с тремя мячами и двумя скакалками, а также соревнования в групповых упражнениях с пятью обручами.

- От души поздравляю вас с большим, заслуженным успехом - завоеванием двух золотых медалей. Вы покорили зрителей непревзойденным мастерством, грацией и обаянием, - говорится в телеграмме Президента на сайте Кремля. - Ваши триумфальные выступления стали ярким, запоминающимся событием завершающейся Универсиады-2017 в Тайбэе.