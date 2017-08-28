Путин поздравил российских победителей Универсиады

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Универсиаде в Тайбэе.

Глава государства отметил успехи прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида, Георгий Бруев).

- Мастерство, командный дух, умение настроиться на высокий результат помогли вам выиграть напряженные поединки, быть сильнее достойных соперников. Завоеванное золото – заслуженная награда за ваш упорный труд, настойчивость и целеустремленность, - говорится в телеграмме, адресованной шпажистам, на официальном сайте Кремля.