Президент FISU: "Символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеистки"

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин считает символичным то, что сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады, благодаря успеху хоккеисток в матче против команды Канады.

Хоккеистки завоевали для страны 23-е золото, а сборная по числу наград высшего достоинства стала недосягаема для ближайших преследователей. В финальном матче россиянки обыграли канадок со счетом 4:1.

- Нас никто не догонит и это большой успех. Символично, что он случился после победы наших хоккеисток в финальном матче против Канады, - приводит ТАСС слова Матыцина. - Я, как президент FISU, рад, что такой матч состоялся. Наши хоккеистки продемонстрировали и волю к победе, и характер, да и переполненным трибунам матч, конечно же, понравился. У женского хоккея, безусловно, есть будущее. Мы все очень рады, что Россия сумела победить в общем зачете.