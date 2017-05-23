Правительство России выделит Минспорту 827 миллионов на Универсиаду-2019

Правительство России выделит 827 758 400 рублей Министерству спорта РФ из резервного фонда для инфраструктуры Универсиады-2019 в Красноярске, сообщает официальный портал правовой информации.

"Выделение субсидии позволит в установленные сроки создать инфраструктуру, необходимую для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Также Минспорта РФ получит 700 миллионов рублей для строительства пассажирского терминала в аэропорту Саранска в рамках подготовки к ЧМ-2018, а Калининград получит 134 миллиона на завершение строительства стадиона турнира.