Пожар во дворце спорта в Красноярске не повлияет на проведение Универсиады-2019

Пожар во дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, находящемся на реконструкции к Универсиаде-2019, не повлияет на проведение зимних Студенческих игр, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады.

- Несущие конструкции здания не повреждены. По предварительным данным, последствия пожара не повлияют на проведение соревнований Зимней универсиады - 2019, - отмечается в сообщении.

Как пояснил представитель дирекции Александр Бондарев, на конец года во дворце спорта имени Ярыгина запланированы тестовые соревнования по керлингу. Пока их не планируется переносить.

Дворец спорта горел во вторник утром. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. По данным заместителя председателя правления "Монолитхолдинга", занимающейся реконструкцией компании, Василия Прохоренко, ремонтные работы в спорткомплексе перед пожаром были выполнены на 70 процентов. Объект был застрахован. Ущерб установит специальная комиссия.