Олег Матыцин: "Отставка губернатора Красноярского края не повлияет на подготовку к Универсиаде"

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин отметил, что бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский проделал большую работу при подготовке столицы региона к зимней Универсиаде 2019 года. По его мнению, решение чиновника покинуть занимаемую должность, не должно сказаться на подготовке края к соревнованиям.

Напомним, Толоконский объявил о своей отставке сегодня на закрытой встрече с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона.

- Прежде всего я хотел бы поблагодарить от себя и моих коллег Виктора Толоконского, который внес большой вклад в подготовку к Универсиаде, - цитирует ТАСС Матыцина. - Сегодня в Красноярске выполнена серьезная программа строительства и реконструкции, налажено эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, министерствами спорта России и региона, с международными спортивными федерациями, в том числе с FISU. Отставка Толоконского не должна негативно повлиять на ход подготовки к Универсиаде, идет серьезная системная работа, все системы взаимодействия налажены.

Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.