08:39 | УНИВЕРСИАДА

На Универсиаде-2017 будет взято около 200 допинг-проб

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Представители допинг-контроля намерены взять около 200 проб у участников Универсиады-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Международной федерации студенческого спорта Олега Матыцина. Соревнования проходят в эти дни  в Алма-Ате до 8 февраля.

- Мы будем проводить около 200 допинг-тестов во время Универсиады, - отметил Матыцин. - Но тестирование является лишь частью истории. В партнерстве с ВАДА Международной федерацией студенческого спорта было подготовлено образовательное антидопинговое пособие. Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать чистоту студенческого спорта и объяснить студентам, что допинг не соответствует ценностям спорта.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3996721

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