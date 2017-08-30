Мутко поздравил победителей и призеров Универсиады

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поздравил российских спортсменов, ставших победителями и призерами летней Универсиады-2017, которая завершается в среду в Тайбэе.

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете. Российские спортсмены завоевали на турнире 94 медали: 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых, уступив командам Японии (37-27-37), Кореи (30-22-30) и Тайваня (26-34-30).

- Вы проявили свои лучшие спортивные качества, уверенно боролись с достойными соперниками, принесли России заслуженные медали, - приводит "Р-Спорт" сообщение Мутко.