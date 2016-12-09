Международная федерация студенческого спорта поблагодарила Макларена за работу

Международная федерация студенческого спорта (FISU) выразила обеспокоенность по поводу информации из второй части доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. В отчете говорится, что допинг-пробы российских спортсменов подменялись на Универсиаде 2013 года в Казани.

– FISU благодарна профессору Макларену и его команде за работу по выявлению нарушений в антидопинговой работе в России, – приводит Inside the Games заявление FISU. – Мы неоднократно делали запросы на получение отчетов, и только сейчас это случилось. У нас появилась возможность оценить имеющиеся доказательства. FISU глубоко обеспокоена причастностью к этому спортсменов, которые участвовали в Универсиаде 2013 года. Информация, представленная Маклареном, заслуживает самого пристального внимания. Мы продолжим работать с международными спортивными федерациями и всеми заинтересованными сторонами, включая ВАДА, чтобы проанализировать выводы Макларена и определить дальнейшие шаги.