Красноярский край успеет подготовиться к Универсиаде

Красноярский край успеет подготовиться к проведению Универсиады 2019 года. Об этом сообщил представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло во время визита в Красноярск.

– Есть определенные трудности и отставания (в подготовке), но это технические проблемы. Не сомневаюсь, что Красноярский край с ними справится, – цитирует ТАСС Меняйло.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил полпреду, что в подготовку к Универсиаде будет вложено до 50 миллиардов рублей, в том числе 31,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Полпред отметил, что его визит в Красноярск носит ознакомительный характер.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске в марте 2019 года. Для соревнований построят или реконструируют 20 спортивных, медицинских, транспортных объектов. В России проходили две летние Универсиады: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.