Колобков поздравил российских медалистов и чемпионов Универсиады

Министр спорта РФ Павел Колобков направил поздравление российским спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде в Тайбэе. На завершившихся 30 августа соревнованиях россияне заняли четвертое место в медальном зачете.

- Российские спортсмены проявили силу воли, настойчивость и целеустремленность в борьбе за лидерство, - цитирует ТАСС текст поздравления. - Благодаря высокому командному духу завоеваны 25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых медалей, 94 награды - это второй показатель по количеству призовых мест. Ваши выступления не оставили равнодушными миллионы болельщиков, которые мысленно были с вами на аренах Тайбэя. Уверен, для многих из вас эти соревнования станут прекрасной репетицией будущих стартов в олимпийском Токио-2020.