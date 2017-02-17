13:29 | УНИВЕРСИАДА

Кабмин РФ одобрил выделение 7,768 миллиарда рублей на Универсиаду-2019

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Правительство России одобрило выделение регионам 1,35 миллиарда рублей на инфраструктуру, необходимую для чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Субсидии  предоставляются в 2014 - 2017 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Кроме того, правительство приняло проект распоряжения о выделении в 2017 и 2018 годах субсидий Красноярскому краю на софинансирование строительства объектов Универсиады-2019.

Проектом распоряжения предлагается распределить 7,768 миллиарда рублей, в том числе в 2017 году - 5,535 миллиарда рублей, в 2018 году - 2,233 миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию десяти спортивных объектов.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах, Универсиаду-2019 примет Красноярск.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20170217/1116458402.html

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