Кабмин РФ одобрил выделение 7,768 миллиарда рублей на Универсиаду-2019

Правительство России одобрило выделение регионам 1,35 миллиарда рублей на инфраструктуру, необходимую для чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Субсидии предоставляются в 2014 - 2017 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

Кроме того, правительство приняло проект распоряжения о выделении в 2017 и 2018 годах субсидий Красноярскому краю на софинансирование строительства объектов Универсиады-2019.

Проектом распоряжения предлагается распределить 7,768 миллиарда рублей, в том числе в 2017 году - 5,535 миллиарда рублей, в 2018 году - 2,233 миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию десяти спортивных объектов.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах, Универсиаду-2019 примет Красноярск.