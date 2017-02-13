13:40 | УНИВЕРСИАДА

FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой футбольной лиги

0
0
0

Глава Международной федерация студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин подчеркнула, что организация ведет активные переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о создании студенческой лиги. По его словам, организация хочет проводить соревнования не среди стран, а среди учебных заведений.

- Видоизмененная стратегия FISU будет представлена на генеральной ассамблее в этом году. Она будет направлена на взаимодействие с международными федерациями, - приводит ТАСС слова Матыцина. - Сейчас мы делаем акцент на сотрудничестве с университетами. Мы планируем проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. Сейчас ведем активные переговоры с ФИФА, чтобы запустить международную студенческую лигу.

Универсиада В Алма-Ате была мировым праздником и общей победой. Это проект, на котором молодые спортсмены могут проявить себя и заявить о себе тренерам главных сборных. На Универсиаде в Казахстане принимали участие 575 университетов - это одно из достижений FISU.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4018473

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ