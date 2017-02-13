FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой футбольной лиги

Глава Международной федерация студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин подчеркнула, что организация ведет активные переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о создании студенческой лиги. По его словам, организация хочет проводить соревнования не среди стран, а среди учебных заведений.

- Видоизмененная стратегия FISU будет представлена на генеральной ассамблее в этом году. Она будет направлена на взаимодействие с международными федерациями, - приводит ТАСС слова Матыцина. - Сейчас мы делаем акцент на сотрудничестве с университетами. Мы планируем проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. Сейчас ведем активные переговоры с ФИФА, чтобы запустить международную студенческую лигу.

Универсиада В Алма-Ате была мировым праздником и общей победой. Это проект, на котором молодые спортсмены могут проявить себя и заявить о себе тренерам главных сборных. На Универсиаде в Казахстане принимали участие 575 университетов - это одно из достижений FISU.