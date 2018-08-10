FISU не получала информацию о бойкоте Универсиады-2019 со стороны Украины

Международная федерация студенческого спорта (FISU) не получала никаких официальных документов от украинской стороны о бойкоте зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске.

- Я сегодня узнал сам об этом впервые. FISU не получала никакой информации об этом, никаких писем и объявлений, но это насколько я знаю, - цитирует ТАСС первого вице-президента организации Леонца Эдера. - Мое личное мнение таково, что использовать спорт в своих политических целях - это неправильно. И бойкот никогда ничего не менял ни в каких спортивных соревнованиях, так что бойкот никак не отразится на спортивной картине самих Игр.

Универсиада в Красноярске состоится в 2019 году со 2-го по 12-е марта.