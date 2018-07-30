Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году

Екатеринбург будет претендовать на право проведения летней Универсиады в 2023 году.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году.

– Была подана заявка на проведение летней Универсиады, – цитирует ТАСС пресс-секретаря городской администрации Анатолия Карманова. – Это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею (в 2023 году). У Екатеринбурга есть большие шансы провести на своей территории знаковое спортивное мероприятие.

Город провел матчи чемпионата мира, поэтому у него есть опыт проведения больших спортивных мероприятий. Мы поддерживаем заявку и уверены, что Екатеринбург достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной универсальной выставки Экспо в 2025 году.