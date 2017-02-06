Алексей Чистяков: "Вратарь сборной России вытащила игру с Канадой"

Главный тренер сборной России Алексей Чистяков заявил, что тренеры не сомневались, что команда "вытащит" финальный матч зимней Универсиады у сборной Канады. Россиянки выиграли у канадок со счетом 4:1 и досрочно принесла российской команде победу в общем зачете Игр в Алма-Ате.

– Девчонки самоотверженно бросались под шайбы, наш вратарь просто умница – именно она вытащила игру, – цитирует ТАСС Чистякова. – На льду сегодня была настоящая команда: да, нас сегодня много удаляли, но мы к этому готовились. Давно я не видел, чтоб так хулиганили судьи, больше ничего не хочу про них говорить – вы сами все видели. Посмотрите на количество штрафов – 10 минут в третьем периоде мы играем втроем-вчетвером, но сомнений никаких у меня не было, я верил в своих девчонок, что они вытащат матч.

Спасибо болельщикам огромное за поддержку. Из команды же персонально не хочу никого выделять. Девчонки сражались за свою команду, за свою страну – они очень хотели порадовать своих болельщиков и им это удалось.