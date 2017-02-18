Шиповалова вошла в исполком Европейского союза триатлона

Генеральный секретарь и исполнительный директор Федерации триатлона России (ФТР) Галина Шиповалова вошла в состав исполкома Европейского союза триатлона (ETU). Как сообщает официальный сайт ФТР, такое решение принял выборный конгресс ETU, который проходит в Риме.

– Впервые в истории триатлона в высшем органе управления ETU есть представитель России, – отметил президент ФТР Петр Иванов. – Не сомневаюсь, что Галина вместе с другими членами исполкома внесет весомый вклад в развитие триатлона в Европе. Поздравляю также нашего друга и коллегу Марию Черковскую-Тарасевич с избранием. Вместе мы сможем достичь большего.

Отметим, что президентом организации был единогласно избран итальянец Ренато Бертранди, вице-президентами стали француз Дэнис Джагер и ирландец Крис Китчен.