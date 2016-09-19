Олимпийский чемпион Рио помог своему брату завершить дистанцию на турнире Мировой серии

Олимпийский чемпион Рио Алистер Браунли помог своему брату Джонни, серебряному призеру Игр, завершить дистанцию на турнире Мировой серии в Мехико. Джонни лидировал за 700 метров до финиша, но внезапно почувствовал себя плохо. Бежавший третьим Алистер подхватил брата и помог ему добраться до финиша. Они уступили южноафриканцу Анри Шуману.

Джонни в случае выигрыша дистанции стал бы победителем турнира, но в результате уступил всего 4 очка испанцу Марио Моле. После пересечения финишной черты он упал на землю. Его доставили в больницу, откуда он написал в твиттере, что с ним все в порядке.

"Обычно так бывает, когда ты перепиваешь. На этот раз произошло обратное", – добавил он, дав понять, что причиной его самочувствия стало обезвоживание.