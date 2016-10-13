Экспертный совет по итогам выступлений российских триатлонистов на Играх-2016 состоится 2 ноября

Заседание экспертного совета по итогам выступления сборной России по триатлону на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пройдет в Министерстве спорта России 2 ноября. 13 октября Федерация триатлона России (ФТР) объявила о приеме заявок на выборные должности, в том числе на пост главного тренера национальной сборной и президента организации. Отчетно-выборная конференция ФТР назначена на 3 декабря 2016 года.

– Нам еще предстоит экспертный совет по итогам выступления на Олимпиаде, по итогам олимпийского цикла, – приводит "Р-Спорт" слова исполнительного директора ФТР Галины Шиповаловой. Он состоится 2 ноября, и главный тренер будет отчитываться. Затем экспертный совет, который будет утверждать кандидатуру главного тренера после одобрения ее со стороны ЦСП.

На Играх-2016 российские триатлонисты остались без медалей. Главным тренером национальной сборной является Дмитрий Бутков, который будет претендовать на сохранение занимаемой должности.