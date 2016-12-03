Экс-глава "Мосгортранса" Иванов стал президентом Федерации триатлона России

Президентом Федерации триатлона России (ФТР) избран Петр Иванов, который возглавляет "Федеральную пассажирскую компанию", а ранее был руководителем ГУП "Мосгортранс". Как сообщает ТАСС, на отчетно-выборной конференции организации Иванов был избран единогласно.

Во главе ФТР он сменит Сергея Быстрова, который снял свою кандидатуру за сутки до выборов. Во время конференции ФТР также снял свою кандидатуру бывший президент федерации Анатолий Коробов.

Первым вице-президентом единогласно избрали Игоря Казикова.