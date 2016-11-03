Бутков хотел бы продолжить работу с российскими триатлонистами

Главный тренер сборной России Дмитрий Бутков хотел бы продолжить работу с командой в новом олимпийском цикле, если сложится коллектив единомышленников. Ранее сообщалось, что выступление команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро было признано неудовлетворительным.

Напомним, лучшие из россиян - Игорь Полянский и Александра Разаренова - заняли 31-е и 20-е места соответственно.

- В триатлоне работаю довольно давно - уже 25 лет. Все проблемы знаю очень хорошо и достаточно неплохо представляю, как их решать, - приводит "Р-Спорт" слова Буткова. - У меня есть вполне конкретный план мероприятий, который надо осуществить, чтобы результаты наших спортсменов росли. Я работать готов, запал не потерял. Идеи и четкое понимание, как и что нужно делать, есть. Поэтому я готов работать дальше.

Но в одиночку такую работу сделать невозможно, нужен коллектив единомышленников. Многое будет зависеть от того, какая команда придет, в каком составе и насколько люди смогут объединиться вокруг одной цели. Навязывать кому-то что-то далеко не всегда возможно, люди должны смотреть на вопросы примерно одинаково. Все понимают, что есть проблемы, но решать их можно разными путями; должны быть люди, которые бы друг друга поняли. Если такой коллектив образуется, думаю, что у нас все будет хорошо и все получится.

Мы все серьезно готовимся к отчетно-выборной конференции. Там вся федерация отчитается о работе за четыре года, выберут новое руководство федерации. После этого будет конкурс на нового главного тренера и новый коллектив сборной. И новый коллектив уже возьмется за составление новой программы подготовки к следующей Олимпиаде.