Британский триатлонист дотащил своего брата до финиша

На финальном этапе триатлонного сезона, состоявшемся в Барселоне, развернулась настоящая драма. Один из лидеров сезона, британец Джонатан Браунли, для итоговой победы должен был финишировать первым при условии, что опережающий его на несколько баллов испанец Марио Мола финиширует не выше четвертого места.

Браунли лидировал практически до финишной прямой, однако за несколько сотен метров до конца дистанции получил тепловой удар и начал падать в обморок. Тогда его подхватил отстававший от него на несколько секунд Алистер Браунли, который дотащил своего брата до финиша. В итоге Джонатан Браунли финишировал вторым и занял второе место в общем зачете. Победителем сезона стал Мола, обошедший Браунли на четыре балла.

Отметим при этом, что представители испанской федерации триатлона пытались опротестовать результаты этапа и дисквалифицировать Джонатана, однако официальные лица отклонили этот протест.