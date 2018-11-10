Сборная России стала второй в медальном зачете ЧМ по батуту

Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте. Соревнования сегодня завершились в Санкт-Петербурге.

Россияне завоевали 2 золото и 3 бронзы. Золотые награды команде принесли Вадим Афанасьев (прыжки на акробатической дорожке) и Михаил Заломин (двойной минитрамп). Бронза на счету Андрея Юдина, Яны Павловой (оба - батут) и Виктория Даниленко (акробатическая дорожка).

Первое место знаяли китайцы, которые завоевали 3 золота, 2 серебра и 1 бронзу.