13:04 | БАТУТ

Николай Макаров покидает пост главного тренера сборной России по прыжкам на батуте

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Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров заявил о своем намерении покинуть пост главного тренера национальной сборной, который он занимает с 2006 года. По его словам, на эту должность он рекомендовал Алексея Рыжкова. Отметим, что Макаров совмещает пост президента ФПБР с работой во главе сборной России. 

– Я ответственный за сборную как президент федерации, никто от нее не уходит, – приводит "Р-Спорт" слова Макарова. – Но у нас не приветствуется совмещение должностей. Поэтому мы приняли решение, что сборную должен возглавить человек, который работал со командой давно. Я рекомендовал на должность главного тренера Алексея Рыжкова. Еще привлекли Ольгу Синякову из Воронежа, она уже работала со сборной, а в юношескую сборнуюЕлену Федоренчик.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20170113/1114868825.html

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