Женская сборная России поддержала Зобнина

Женская сборная России поддержала полузащитника мужской команды Романа Зобнина, получившего травму. На странице коллектива в Твиттере было опубликовано видеообращение футболисток. 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности, поэтому пропустит Кубок конфедераций-2017.

Зобнин пропустит Кубок конфедераций //

Кто может заменить Зобнина в сборной //

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России