Жена Тарасова удалила свою страницу в Инстаграме

Жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удалила свою страницу в Инстаграме, сообщает Love Radio. В сообщении указано, что этом может быть связано с критикой в ее адрес.

Ранее экс-супруга спортсмена Оксана подала на него в суд, обвинив в неуплате алиментов. Все обвинения в свой адрес Тарасов отрицал, однако два его автомобиля все равно были арестованы. В итоге Дмитрий подал в суд на бывшую жену, обвинив ее в ненадлежащем уходе за ребенком, а заодно потребовав уменьшить сумму выплат по алиментам.

Из-за случившегося Тарасов, и его нынешняя супруга, которая пыталась защитить мужа, подвергались обвинениям. В итоге модель удалила свою страницу в соцсети.