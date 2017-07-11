Жена Овечкина: "Невозможно описать словами то, что мы испытали в день свадьбы"

Супруга нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Инстаграме поделилась эмоциями от прошедшей свадьбы. Девушка также поблагодарила друзей и родных за поддержку и добрые слова.

Напомним, Овечкин и Шубская расписались в 2016 году, а в прошлую субботу – в День любви, семьи и верности - сыграли роскошную свадьбу.

Свадьба Овечкина. Как это было //

Овечкин и Шубская. История любви //

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