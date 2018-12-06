"Вы видели меня в реальной жизни?" Виктория Лопырева защищает свою красоту

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева вновь порадовала своих подписчиков в Инстаграме. Телеведущая вступила в дискуссию с негативно настроенными подписчиками своего аккаунта.

Ранее Лопырева опубликовала фотографию с гигантским букетом алых роз. Подарок больше, чем сама девушка.

Пользователи активно комментируют новый пост Лопыревой:

"Самая красивая девушка мира!"

"Викуля-красотуля!"

"Ей богу, маникен!"

"Грудь сделала и довольна..."

"Это реклама пластической хирургии? Или полет фантазии с фотошопом?"

На последний комментарий посол ЧМ-2018 ответила жестко:

"Вы видели меня в реальной жизни, чтобы делать столь смелые и агрессивные заявления? Может, лучше уделить время детям, а не отправлять людям свой негатив?"

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.