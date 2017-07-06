Винус Уильямс выиграла экстренное судебное заседание у семьи погибшего в ДТП

Винус Уильямс получила судебное постановление о процедуре расследования ДТП с ее участием. Напомним, в начале июня американка стала участницей ДТП со смертельным исходом - в ее автомобиль врезался внедорожник, пассажир которого - 78-летний Джером Барсон - впоследствии скончался.

Уильямс опасалась, что данные, полученные после изучения обоих автомобилей, могут преднамеренно потерять. Ее юристы добились запрета на сбор данных с обоих транспортных средств вплоть до установления процедуры их снятия.

В частности, ни одна из сторон не сможет снимать и изучать данные того или иного автомобиля без присутствия представителей оппонента.

Напомним, что несмотря на расследование дела, Уильямс принимает участие в Уимблдонском турнире, где дошла уже до третьего круга.