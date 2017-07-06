19:53 | Женская лига

Видео: жуткая травма Маттек-Сэндз на Уимблдоне

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Американка Беттани Маттек-Сэндз получила тяжелую травму в матче второго круга Уимблдонского турнира против Сораны Кирсти. В одном из эпизодов при счете 1:1 по сетам, выходя к сетке, 32-летняя американка подскользнулась и упала. Через несколько секунд она стала громко кричать: "Помогите мне!"

В течение 20 минут ей оказывали помощь прямо на корте, после чего спортсменку вынесли на носилках и на "скорой" увезли в больницу. Характер ее повреждения до сих пор неизвестен. Предполагается, что это либо перелом, либо тяжелая травма колена.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Thomas_Boy_

Кырстя ничего так. А американку жаль, конечно. Боль, вероятно, жуткая.

22:31

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

С вероятностью 90 % должны были парный разряд выиграть с Люсей.) Лучшая пара современности после лучшей пары всех времён Винус-Си.)

21:58

Присядь

У неё коленная чашечка сместилась, как у датчанина на EURO-92

21:55

Гаттузо Крут!!!!!!#!

От стероидов кости стали слабые. Подобное есть уже у людей пожилых ,а в таком возрасте одна из причин регулярный прием таких препаратов. Жаль конечно ее.

21:21

lokofanat

В комментариях- перепись идиотов?

21:18

lavric999

Одним словом...американка! Наша бы еще и встала, дошла до лавки!

20:46

jаhlexx

Стыдоба куриная

20:36