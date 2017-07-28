Видео: полицейский обвинял Уильямс в аварии, повлекшей смерть человека

В интернете появилась видеосъемка, произведенная офицером полиции на месте аварии с участием Винус Уильямс. 9 июня в автомобиль теннисистки врезалась другая машина, пассажир которой - 78-летний Джером Барсон - позднее скончался в больнице.

На видео полицейский говорит Уильямс-старшей, что ее машина остановилась посреди перекрестка, поэтому она потеряла приоритетное право проезда. Таким образом, он обвинил теннисистку в нарушении правил.

Полиция Палм Бич заявила, что расследование продолжает вестись. Ранее появилась информация, что Уильямс не виновна в аварии по версии следствия.

Несмотря на расследование, Уильямс приняла участие в Уимблдонском турнире и дошла до финала, где уступила Гарбинье Мугурусе.