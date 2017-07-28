Видео: полицейский обвинял Уильямс в аварии, повлекшей смерть человека

В интернете появилась видеосъемка, произведенная офицером полиции на месте аварии с участием Винус Уильямс. 9 июня в автомобиль теннисистки врезалась другая машина, пассажир которой - 78-летний Джером Барсон - позднее скончался в больнице.
На видео полицейский говорит Уильямс-старшей, что ее машина остановилась посреди перекрестка, поэтому она потеряла приоритетное право проезда. Таким образом, он обвинил теннисистку в нарушении правил.
Полиция Палм Бич заявила, что расследование продолжает вестись. Ранее появилась информация, что Уильямс не виновна в аварии по версии следствия.
Несмотря на расследование, Уильямс приняла участие в Уимблдонском турнире и дошла до финала, где уступила Гарбинье Мугурусе.
Thomas_Boy_
Убийца.
21:50
lavar
У нее есть медицинское исключение, разрешающее смертельные ДТП, отстаньте от бабы
21:13
Mechutto
За рулем ТП Это - к ДТП!!
21:09
Mechutto
кто ж ее посадит, мужеподобную
21:08