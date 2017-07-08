17:40 | Женская лига

Видео: Овечкин и Шубская сыграли свадьбу

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла в Барвихе сегодня - в День любви, семьи и верности.

Овечкин и Шубская расписались в прошлом году. 

Свадьба Овечкина. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (3)
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РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

АУ, глоры, которые поглумились над ""объедками свадьбы Месии""!!!! А на ЭТОЙ ветке не хотите ли поинтересоваться, куда денет овец ""свои объедки"" ????

18:08

Thomas_Boy_

И больших Шубских.

18:01

shurikfromkaragay

Саня, поздравляю!!! Даешь маленьких Овечкиных!!!

17:48