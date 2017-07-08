Видео: Овечкин и Шубская сыграли свадьбу

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла в Барвихе сегодня - в День любви, семьи и верности.
Овечкин и Шубская расписались в прошлом году.
Свадьба Овечкина. Как это было
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла в Барвихе сегодня - в День любви, семьи и верности.
Овечкин и Шубская расписались в прошлом году.
Свадьба Овечкина. Как это было
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
АУ, глоры, которые поглумились над ""объедками свадьбы Месии""!!!! А на ЭТОЙ ветке не хотите ли поинтересоваться, куда денет овец ""свои объедки"" ????
18:08
Thomas_Boy_
И больших Шубских.
18:01
shurikfromkaragay
Саня, поздравляю!!! Даешь маленьких Овечкиных!!!
17:48