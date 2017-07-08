Видео: Овечкин и Шубская сыграли свадьбу

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла в Барвихе сегодня - в День любви, семьи и верности.

Овечкин и Шубская расписались в прошлом году.

Свадьба Овечкина. Как это было