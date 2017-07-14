Вера Глаголева: "Овечкин - достойный человек. Поздравление от Путина - конечно, событие"

Вера Глаголева, теща форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, поделилась впечатлениями от поздравления Президента России Владимира Путина в связи со свадьбой хоккеиста.

- Александр - достойный человек. И он знает президента лично, - цитирует Глаголеву kp.ru. - Понятно, что это, конечно, событие. Поэтому я очень рада за Сашу, за Настю! У нас замечательный зять!

Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская показала подарок, преподнесенный Владимиром Путиным в честь их свадьбы. Глава государства подарил молодоженам сервиз.

Напомним, что Овечкин и Шубская расписались в 2016 году, а в прошлую субботу – в День любви, семьи и верности - сыграли роскошную свадьбу. Мероприятие прошло в подмосковной Барвихе.

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