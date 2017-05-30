В сети появились первые фотографии беременной невесты Криштиану Роналду

Португальское издание Caras опубликовало первые фотографии нападающего "Реала" Криштиану Роналду с его беременной подругой Джорджиной Родригес.

На снимке пара гуляет на французском острове Корсика. Свадьба известного футболиста и его избранницы запланирована на лето этого года.

Напомним, что у португальца уже есть ребенок – Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от сурогатной матери.

На ком женится Криштиану Роналду