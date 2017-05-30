19:40 | Женская лига

В сети появились первые фотографии беременной невесты Криштиану Роналду

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Португальское издание Caras опубликовало первые фотографии нападающего "Реала" Криштиану Роналду с его беременной подругой Джорджиной Родригес.

На снимке пара гуляет на французском острове Корсика. Свадьба известного футболиста и его избранницы запланирована на лето этого года.

Напомним, что у португальца уже есть ребенок – Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от сурогатной матери.

На ком женится Криштиану Роналду

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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Очередной невесты? Сколько их уже было?

20:26

Chingizid

Да да, всех интересует кто же счастливый отец этого ребенка.

20:21

James Gang

Ира Шейк негодуэ...

20:09

Константин Эдуардович

Интересно, кто отец...

19:58