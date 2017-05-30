В сети появились первые фотографии беременной невесты Криштиану Роналду

Португальское издание Caras опубликовало первые фотографии нападающего "Реала" Криштиану Роналду с его беременной подругой Джорджиной Родригес.
На снимке пара гуляет на французском острове Корсика. Свадьба известного футболиста и его избранницы запланирована на лето этого года.
Напомним, что у португальца уже есть ребенок – Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от сурогатной матери.
На ком женится Криштиану Роналду
Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez attendraient leur premier enfant. pic.twitter.com/idqpYeZddE– Actu Foot (@ActuFoot_) 30 May 2017
marksan
Очередной невесты? Сколько их уже было?
20:26
Chingizid
Да да, всех интересует кто же счастливый отец этого ребенка.
20:21
James Gang
Ира Шейк негодуэ...
20:09
Константин Эдуардович
Интересно, кто отец...
19:58