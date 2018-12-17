"У них похожие повадки и манеры". Дмитриева рассказала о разводе с Радуловым и хоккеистах

Призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике, бывшая жена игрока "Далласа" Александра Радулова Дарья Дмитриева в "сториз" Инстаграма поделилась своим впечатлением о хоккеистах. Пара была жената с 2015 по 2017 год, у них есть общий ребенок Макар.

- Хоккеисты - это такие же мужчины, как и все? Или все-таки род деятельности влияет на них?

- Хоккей - командный вид спорта! Лично я считаю (из личных наблюдений), что в таких в видах спорта ребята ведут себя идентично друг другу. У них похожие повадки и манеры, взгляды на жизни, вкус в одежде, даже разговаривают одинаково. "С кем поведешься, у того и наберешься". И это нормально. Ведь их сближает одна цель, и они должны быть как одно целое! Но не будем забывать, что все-таки каждый человек индивидуален и может выделяться в силу своего воспитания, жизненного опыта и так далее. А вобще, Мужик - он и в Африке мужик.

- Долго переживали расставание с Радуловым? Как "вылечились"?

- Долго. Клин клином вышибается. В моем случае.