Таурази – MVP чемпионата России, в символической сборной нет ни одной россиянки

Атакующий защитник УГМК американка Диана Таурази была признана MVP премьер-лиги, информирует официальный сайт РФБ. В финальной серии УГМК со счетом 3-2 победил курское "Динамо" и в 11-й раз (9-й подряд) стал чемпионом России.

В символическую пятерку чемпионата вошли: разыгрывающая – испанка Анна Круз, атакующий защитник – американка Энджел Маккотри, легкий форвард – американка Ннемкади Огвумике (все – "Динамо" Курск), тяжелый форвард – шведка Аманда Базуку ("Надежда"), центровая – американка Бриттни Грайнер (УГМК).